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هل تخضع الالتزامات أو الديون على المكلف للزكاة؟ (فيديو)

هل تخضع الالتزامات أو الديون على المكلف للزكاة؟ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الديون لا تخضع لجباية الزكاة وإنما يتم إضافة الديون طويلة الأجل للوعاء الزكوي بغرض مقابلة ما سيحسم من الأصول الثابتة وما في حكمها.

وأوضحت “الزكاة”، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يتم باعتبار أن الأصول الثابتة هي ضامنة لهذه الديون وتفادياً للحسم المزدوج من الوعاء فهي تضاف لما سيحسم وليس تزكيتها.

 

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