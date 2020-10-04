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إمارة المدينة توضح حقيقة وجود تعديات على أرض حكومية بالعيص

إمارة المدينة توضح حقيقة وجود تعديات على أرض حكومية بالعيص
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات بوجود تعديات على أرض حكومية بمساحة كبيرة لم تُزل بمحافظة العيص.

وقالت الإمارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، “إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الادعاء بوجود تعديات على أرض حكومية بمساحة كبيرة لم تُزل في محافظة العيص، تود إمارة منطقة المدينة المنورة الإيضاح بأن لجنة إزالة التعديات الرئيسة بالمنطقة تتعامل مع جميع حالات التعدي المرصودة بشكل فوري ومن بينها الأرض المشار إليها التي تقع في مركز الهجر الثلاث التابع لمحافظة العيص”.

وأضافت الإمارة، أن اللجان المعنية باشرت إزالة المخالفات كافة، وهي عبارة عن عقوم ترابية وأسلاك شائكة وأعمدة خشبية أقامها المخالف، وإعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي قبل عملية التعدي”.

وأكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، استمرار متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بالحفاظ على الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات التي ترصدها الفرق الميدانية والاستجابة لجميع البلاغات حول الإحداثات الجديدة على جميع الأراضي الحكومية في المنطقة.

 

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