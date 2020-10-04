اكتشاف برنامج تجسس يسجل محادثات هواتف أندرويد

تواصل – وكالات:



حذر باحثون من شركة ESET الأمنية من برنامج تجسس جديد يمكنه تسجيل المكالمات الهاتفية وسرقة جهات الاتصال وقراءة الرسائل الخاصة لمستخدمي هواتف أندرويد.

ويتم الترويج لبرنامج التجسس المسمى Android / SpyC23.A عبر متجر أندرويد مزيف، عبر استخدام تطبيقات معروفة لإغراء المستخدمين لتحميله.

وفي مدونة حول النتائج، قال الباحث لوكاس ستيفانكو من شركة ESET “لقدد حددنا متجر تطبيقات أندرويد مزيف يستخدم لنشر البرامج الضارة”.

وحث ستيفانكو مستخدمي هواتف أندرويد على حذف 17 تطبيق يمكنها سرقة الرسائل وجهات الاتصال وتسجيل المكالمات، وهذه البرامج مخفية في تطبيقات مزيفة تتقمص برامج معروفة مثل AndroidUpdate وThreema و Telegram.

وكشف الباحثون أن برنامج التجسس Android / SpyC23.A يمكنه تنفيذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك التقاط الصور وتسجيل الصوت وحذف الملفات وحتى تسجيل ما يحدث على شاشة الهاتف.

وبناء على النتائج التي توصلوا إليها، حث الخبراء المستخدمين على تنزيل التطبيقات من متجر غوغل الرسمي، وتجنب المصادر المجهولة التي تنشر تطبيقات غير موثوقة، والتأكد من الجهة المطورة للتطبيق والتحقق من الأذونات المطلوبة واستخدام حلول الأمان المناسبة.