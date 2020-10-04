الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

اكتشاف برنامج تجسس يسجل محادثات هواتف أندرويد

اكتشاف برنامج تجسس يسجل محادثات هواتف أندرويد
0

تواصل – وكالات:

حذر باحثون من شركة ESET الأمنية من برنامج تجسس جديد يمكنه تسجيل المكالمات الهاتفية وسرقة جهات الاتصال وقراءة الرسائل الخاصة لمستخدمي هواتف أندرويد.

ويتم الترويج لبرنامج التجسس المسمى Android / SpyC23.A عبر متجر أندرويد مزيف، عبر استخدام تطبيقات معروفة لإغراء المستخدمين لتحميله.

وفي مدونة حول النتائج، قال الباحث لوكاس ستيفانكو من شركة ESET “لقدد حددنا متجر تطبيقات أندرويد مزيف يستخدم لنشر البرامج الضارة”.

وحث ستيفانكو مستخدمي هواتف أندرويد على حذف 17 تطبيق يمكنها سرقة الرسائل وجهات الاتصال وتسجيل المكالمات، وهذه البرامج مخفية في تطبيقات مزيفة تتقمص برامج معروفة مثل AndroidUpdate وThreema و Telegram.

وكشف الباحثون أن برنامج التجسس Android / SpyC23.A يمكنه تنفيذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك التقاط الصور وتسجيل الصوت وحذف الملفات وحتى تسجيل ما يحدث على شاشة الهاتف.

وبناء على النتائج التي توصلوا إليها، حث الخبراء المستخدمين على تنزيل التطبيقات من متجر غوغل الرسمي، وتجنب المصادر المجهولة التي تنشر تطبيقات غير موثوقة، والتأكد من الجهة المطورة للتطبيق والتحقق من الأذونات المطلوبة واستخدام حلول الأمان المناسبة.

مواد ذات صلة

«جوجل» تعلن توفير مجموعة جديدة من الميزات المهمة لـ«هواتف أندرويد».. تعرّف عليها

«جوجل» تعلن توفير مجموعة جديدة من الميزات المهمة لـ«هواتف أندرويد».. تعرّف عليها

حيلة بسيطة لتسريع «هواتف أندرويد».. لن تتخلص من ملفاتك المهمة

حيلة بسيطة لتسريع «هواتف أندرويد».. لن تتخلص من ملفاتك المهمة

كيفية استعمال هواتف أندرويد لتوسيع مدى «واي فاي»

كيفية استعمال هواتف أندرويد لتوسيع مدى «واي فاي»

لقطة الشاشة الجديدة في «قوقل».. إليك طريقة الاستخدام

لقطة الشاشة الجديدة في «قوقل».. إليك طريقة الاستخدام

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة