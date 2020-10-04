هل ورد دعاء معين يقال عند الإصابة بالقلق والخوف؟ «المصلح» يجيب

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أفتى الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، بأنه لا يوجد نص معين فيما يتعلق بسؤال الله عز وجل؛ لطلب العافية من مرض معين، كالمرض النفسي: القلق ،والرهاب أو الخوف وما شابه ذلك.

وأضاف الشيخ المصلح: “يدعو المرء بما فتح الله عليه من الأدعية ومنها دعا النبي الذي أوصى بتعلمه وحفظه وهو ما جاء في المسند في حديث عبدالله بن مسعود أن النبي قال في دعاء اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي”.