الجامعة الإسلامية بالمدينة تفتح باب القبول في ٥٩ برنامجًا للدراسات العليا

08:36

«قُل بِفَضلِ اللَّهِ وَبِرَحمَتِهِ فَبِذلِكَ فَليَفرَحوا هُوَ خَيرٌ مِمّا يَجمَعونَ».. تلاوة للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام