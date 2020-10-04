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الجامعة الإسلامية بالمدينة تفتح باب القبول في ٥٩ برنامجًا للدراسات العليا

الجامعة الإسلامية بالمدينة تفتح باب القبول في ٥٩ برنامجًا للدراسات العليا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول في٥٩ برنامجًا في التخصصات النظرية والعلمية التطبيقية للعام الجامعي ١٤٤٣هـ.

وأوضحت العمادة أن التسجيل ببرامج الجامعة متاح للطلاب فقط وسيكون حسب التقويم التالي :

1 – مرحلتي الماجستير والدكتوراه (الكليات النظرية)

  • يبدأ التقديم من اليوم الأحد 17 / 2 / 1442 هـ
  • إلى يوم الخميس 5 / 3 / 1442 هـ

2 – مرحلة الماجستير (الكليات العلمية )

  • يبدأ التقديم من اليوم الأحد 17 / 2 / 1442 هـ
  • موعد انتهاء التقديم يحدد لاحقاً

للتقديم عبر الرابط (هنا)

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