الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

متحدث «الصحة»: العودة بحذر تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي

متحدث «الصحة»: العودة بحذر تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن العودة بحذر أثبتت بحمد الله أنها تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي.

وأوضح أنه لأول مرة منذ 5 أشهر، يتم تسجل إصابات كورونا اليومية دون 400 حالة، بالإضافة إلى استمرار انخفاض الحالات الحرجة دون 1000 حالة .

وقال العبدالعالي: إن اليوم تبدأ أولى مراحل عودة العمرة، ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة، بالذات في هذا الموسم ومن أهمها:

1- التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
2- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.
3- لبس الكمامة.
4- تعقيم اليدين وترك مسافة آمنة.

 

 

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 390 إصابة جديدة و511 حالة تعافي و25 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 390 إصابة جديدة و511 حالة تعافي و25 وفاة

تقنية جديدة لاكتشاف بؤر الإصابة بـ«كورونا» في الرئتين

تقنية جديدة لاكتشاف بؤر الإصابة بـ«كورونا» في الرئتين

ابنة «ترامب» تنشر صورة له من داخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»

ابنة «ترامب» تنشر صورة له من داخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»

نصائح مهمة من «الصحة» لمرضى الربو لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

نصائح مهمة من «الصحة» لمرضى الربو لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>