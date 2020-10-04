متحدث «الصحة»: العودة بحذر تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي

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أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن العودة بحذر أثبتت بحمد الله أنها تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي.

وأوضح أنه لأول مرة منذ 5 أشهر، يتم تسجل إصابات كورونا اليومية دون 400 حالة، بالإضافة إلى استمرار انخفاض الحالات الحرجة دون 1000 حالة .

وقال العبدالعالي: إن اليوم تبدأ أولى مراحل عودة العمرة، ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة، بالذات في هذا الموسم ومن أهمها:

1- التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

2- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

3- لبس الكمامة.

4- تعقيم اليدين وترك مسافة آمنة.