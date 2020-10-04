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«الشؤون الإسلامية» تُقدّم خِدْمات توعوية إلكترونية للمعتمرين بالمواقيت ومساجد الحِل

«الشؤون الإسلامية» تُقدّم خِدْمات توعوية إلكترونية للمعتمرين بالمواقيت ومساجد الحِل
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تواصل – واس

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجميع المواقيت ومقار حضور المعتمرين مكتبات وشاشات إلكترونية، تقدم لضيوف الرحمن الخدمات التوعوية وبلغات عالمية.

ومكنت الوزارة المعتمرين من تحميل أكثر من 173 كتاباً علمياً بجميع اللغات و 255 مادة صوتية من المكتبة الإلكترونية في مختلف العلوم الشرعية بما فيها الأحكام المتعلقة بالعمرة والزيارة، ” عبر الأجهزة الذكية، تضمنت توعية المعتمرين بجميع المواقيت وأماكن حضورهم بالمنطقة المركزية ومساجد الحل، التي تتوافق مع البروتوكولات الصحية، وذلك تزامناً مع بدء توافد المعتمرين للمواقيت اليوم بمناسبة السماح بعودة العمرة تدريجياً في ظل جائحة كورونا.

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