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«بلدية العقيق» توضح ملابسات تسمم عدد من الأشخاص بعد تناول وجبات غذائية بأحد المطاعم

«بلدية العقيق» توضح ملابسات تسمم عدد من الأشخاص بعد تناول وجبات غذائية بأحد المطاعم
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت بلدية محافظة العقيق أنها تلقت بلاغاً من الشئون الصحية بالباحة يوم السبت الماضي، يفيد بمراجعة عدد من حالات التسمم الغذائي لمستشفى العقيق العام ويشتبه أن ذلك بسبب تناول وجبات غذائية تم الحصول عليها من أحد المطاعم بالمحافظة.

وأشارت بلدية محافظة العقيق في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، إلى أنها قامت على الفور باتخاذ كافة الاجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم سحب عينات من المطعم وإرسالها إلى المختبر لحين ظهور النتائج المخبرية وانتظار قرار اللجنة المختصة في مباشرة مثل هذه الحالات.

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