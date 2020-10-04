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«التأمينات» توضح شروط صرف المعاش التقاعدي

«التأمينات» توضح شروط صرف المعاش التقاعدي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المشترك يستحق المعاش العجز ، إذا ثبت أن لديه عجز يمنعه من العمل .

من جهة أخرى، أوضحت التأمينات، أن هناك عدد من الشروط لاستحقاق المعاش التقاعدي، من بينها بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات .

وأضافت أنه يحق للمشترك صرف المعاش التقاعدي عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر دون اشتراط للسن مع ترك العمل.

أما مصير معاش المتقاعد بعد وفاته، فقد كشفت التأمينات أن المعاش في هذه الحالة يتم توزيعه بالتساوي على أفراد أسرته المستحقين.

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