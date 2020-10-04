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بـ1.87 تريليون ريال.. مصارف المملكة تُسجّل مستوى قياسي للودائع في شهر أغسطس

بـ1.87 تريليون ريال.. مصارف المملكة تُسجّل مستوى قياسي للودائع في شهر أغسطس
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات مصرفية تسجيل نموا شهريا للودائع لدى المصارف بالمملكة وذلك خلال (أغسطس)، بعد تراجع شهرين متتاليين، لتسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا في إجمالي الودائع عند 1.866 تريليون ريال.

ووفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد نمت الودائع في أغسطس بنحو 1.6 في المائة “29.31 مليار ريال” مقارنة بيوليو، فيما كانت الودائع قد تراجعت في يوليو بنحو 0.3 في المائة، وكذلك في يونيو 1 في المائة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وعلى أساس سنوي، سجلت الودائع المصرفية نموا 9.42 في المائة “160.6 مليار ريال” بنهاية أغسطس 2020، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.866 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.705 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي الارتفاع السنوي بشكل رئيس من نمو الودائع تحت الطلب خلال أغسطس بنحو 12.5 في المائة، إذ نمت فئة الشركات والأفراد بنحو 9.2 في المائة، ونحو 45.5 في المائة لفئة الهيئات الحكومية، كذلك سجلت الودائع الإدخارية نموا 3.8 في المائة، فيما تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية بشكل طفيف 0.2 في المائة.

وتنقسم الودائع لدى مصارف المملكة  إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي ودائع تحت الطلب، أو كما تعرف بالودائع المجانية، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، تشمل ودائع بالعملة الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.

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