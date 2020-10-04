«هيئة الاتصالات»: أكثر من 800 ألف طلب حجب لروابط إنترنت مخالفة خلال العام الماضي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تلقيها نحو 94 طلب حجب لروابط إنترنت مخالفة كل ساعة، وذلك وفقًا لإحصائية العام الماضي 2019.

وأظهرت الإحصائية، بحسب ”الوطن“، أن طلبات الترشيح الواردة للهيئة خلال العام الماضي بلغت 829 ألف طلب، أي ما يزيد عن 2260 طلبا يوميا و 94 كل ساعة، منها 675 طلبا مسيئا للأطفال تم حجبه.

فيما بلغت طلبات رفع الحجب المقبولة 42 طلباً، و 1064 طلب تصيدي تم حجبه، كما بلغت التطبيقات التي تم معالجتها 68 تطبيقاً.

وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى استمرار أعمالها الرائدة لدعم بيئة إنترنت آمنة ومحفزة للاستخدام ورافدة التنمية، ولذلك حرصت على تشكيل مركز عمليات الترشيح لمعالجة طلبات الترشيح والطلبات العاجلة من قبل نخبة شباب الوطن على مدار الساعة.

وتستغرق معالجة الطلب واتخاذ الإجراء المناسب حياله حتى (ثلاثة أيام عمل) في الوقت الحاضر وذلك بحسب عدد الطلبات الواردة إلى الهيئة وبحسب طبيعة الطلبات، كما قد تستغرق معالجة بعض المواقع الأخرى وقتاً آخر إضافياً بسبب الحاجة لمزيد من الدراسة أو لضرورة إحالتها الى جهة الاختصاص. عند استلام طلبات الحجب من المستخدمين تتم دراسة كل رابط ضمن الطلب من قبل الفريق المختص وفي حال وجود مواد إباحية أو أدوات لتجاوز أنظمة الترشيح فيتم حجب الرابط مباشرة، أما في حال وجود مخالفات أخرى فتتم إحالة الرابط للجنة المختصة للتوجيه حيال حجب الرابط / الموقع.