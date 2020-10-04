تحذير من تطبيق تجسس جديد يستهدف مستخدمي هواتف «آندرويد»

تواصل – وكالات:

حذر باحثون من شركة “إيست” للأمن الإلكتروني من برنامج تجسس “آندرويد” جديد يمكنه تسجيل المكالمات الهاتفية وسرقة جهات الاتصال وقراءة الرسائل الخاصة.

وهذا البرنامج المسمى (Android / SpyC23.A ) يتم تحمله عبر متجر تطبيقات “آندرويد” مزيف، باستخدام تطبيقات معروفة كإغراء، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميرور”.

قال لوكاس ستيفانكو، الباحث في شركة “إيست”: “لقد حددنا متجر تطبيقات “آندرويد” مزيفًا يستخدم لتوزيع البرامج الضارة. كانت البرامج الضارة مخفية في تطبيقات تتظاهر بأنها AndroidUpdate و Threema و Telegram.

وكشف تحليل الباحثين أن Android ) SpyC23.A) يمكنه تنفيذ عدد من الإجراءات بما في ذلك، التقاط الصور وتسجيل الصوت وحذف الملفات وحتى تسجيل الشاشة.

وبناءً على النتائج، يحث الباحثون مستخدمي “آندرويد” على تنزيل التطبيقات فقط من متجر جوجل بلاي” الرسمي.

وأضاف ستيفانكو: “لمنع الوقوع ضحية لبرامج التجسس، ننصح مستخدمي “آندرويد بتثبيت التطبيقات فقط من متجر جوجل بلاي الرسمي”.

وتابع: “في الحالات التي تمنع فيها مخاوف الخصوصية أو مشكلات الوصول أو قيود أخرى المستخدمين من اتباع هذه النصيحة، يجب على المستخدمين توخي مزيد من الحذر عند تنزيل التطبيقات من مصادر غير رسمية”.

واستدرك: “نوصي بفحص مطور التطبيق، والتحقق مرة أخرى من الأذونات المطلوبة، واستخدام حل أمان جوال موثوق به وحديث”.