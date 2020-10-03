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الشؤون الإسلامية تكثف أعمال تنظيف وتعقيم مسجد التنعيم بمكة المكرمة

الشؤون الإسلامية تكثف أعمال تنظيف وتعقيم مسجد التنعيم بمكة المكرمة
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تواصل – واس:

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة أعمالها في تنظيف وتعقيم وتطهير مسجد التنعيم بمكة المكرمة، الذي يُعد أقرب ميقات لأهل مكة المكرمة، تزامناً مع عودة الفتح التدريجي للعمرة، وذلك في إطار توجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للرقي بالخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار, تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

وشملت الخدمات تعقيم الفرش والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية، تماشياً مع جهود القيادة الرشيدة في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيماً وتعقيماً، منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الأعمال عدد كبير من القوة البشرية من ممثلي شركة الصيانة والتشغيل، بمتابعة وإشراف عدد من المشرفين والمشرفات والمراقبين والمراقبات من منسوبي فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، الذين يتابعون العمل على مدار الساعة لتوفير أقصى درجات الحماية والراحة لضيوف الرحمن، ليؤدوا العمرة بكل يسر وسهولة.

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