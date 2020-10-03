الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توجيه مهم للمعتمرين مع بدء الطواف حول الكعبة بالحرم المكي (فيديو)

توجيه مهم للمعتمرين مع بدء الطواف حول الكعبة بالحرم المكي (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الحج والعمرة المعتمرين بضرورة عقد النية والإحرام لمناسك العمرة من المواقيت أو قبلها، بالتزامن مع بدء استقبالهم ضمن خطة عودة العمرة تدريجيًّا.

وقالت الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عزيزي المعتمر.. ضرورة عقد النية والإحرام لمناسك العمرة من المواقيت أو قبلها بحيث يكون وصولكم (محرمين) لمراكز التجمع المخصصة لاستقبالكم ونقلكم مباشرة للمسجد الحرام.

يذكر أن المعتمرين بدأوا قبل قليل الطواف حول الكعبة المشرفة وسط إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من كورونا.

مواد ذات صلة

بالصور.. «رئاسة الحرمين» تقيم تجربة افتراضية لخطة العمرة استعداداً لاستقبال المعتمرين

بالصور.. «رئاسة الحرمين» تقيم تجربة افتراضية لخطة العمرة استعداداً لاستقبال المعتمرين

بدءاً من الأحد المقبل.. تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط

بدءاً من الأحد المقبل.. تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط

«وزارة الحج» تحدد ضوابط الطواف حول الكعبة للمعتمرين

«وزارة الحج» تحدد ضوابط الطواف حول الكعبة للمعتمرين

تعقيم ثوب وسلم الكعبة المشرفة وصحن المطاف (صور)

تعقيم ثوب وسلم الكعبة المشرفة وصحن المطاف (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة