توجيه مهم للمعتمرين مع بدء الطواف حول الكعبة بالحرم المكي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الحج والعمرة المعتمرين بضرورة عقد النية والإحرام لمناسك العمرة من المواقيت أو قبلها، بالتزامن مع بدء استقبالهم ضمن خطة عودة العمرة تدريجيًّا.

وقالت الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عزيزي المعتمر.. ضرورة عقد النية والإحرام لمناسك العمرة من المواقيت أو قبلها بحيث يكون وصولكم (محرمين) لمراكز التجمع المخصصة لاستقبالكم ونقلكم مباشرة للمسجد الحرام.

يذكر أن المعتمرين بدأوا قبل قليل الطواف حول الكعبة المشرفة وسط إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من كورونا.