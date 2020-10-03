هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة من «أوكيتل»

تواصل – وكالات:

كشفت شركة أوكيتل (Oukitel) النقاب عن هاتفها الذكي WP8 Pro الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف WP8 Pro الجديد متوافق مع فئات الحماية IP68 و IP69K و MIL-STD-810G، وهو ما يعني أن الأزرار والمقبس وسماعات الرأس ومنفذ USB تتمتع بمقاومة جيدة للماء؛ حيث يمكن غمر الهاتف في الماء لمدة ساعتين في عمق 1.5 متراً.

كما أن الهاتف محمي بشكل كامل ضد الغبار ورذاذ الماء والسقوط من ارتفاع 1.5 متر، فضلاً عن القدرة على العمل في جو حمضي وعندما يكون الضغط المحيط منخفضاً.

ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.49 بوصة بدقة 1560×720 بيكسل.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 و2 و0.3 ميغابكسل. كما تم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة مع تدعيم للشحن السريع.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Helio P22 مدعوماً بذاكرة عشوائية سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت مع إمكانية توسيعها عبر بطاقة microSD. ويدعم الهاتف بطاقة SIM مزدوجة.