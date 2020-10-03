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أول فوج للمعتمرين يبدأ مطابقة تصريح العمرة على تطبيق اعتمرنا (فيديو)

أول فوج للمعتمرين يبدأ مطابقة تصريح العمرة على تطبيق اعتمرنا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الفوج الأول من المعتمرين بدأ في مطابقة تصريح العمرة على تطبيق اعتمرنا استعدادًا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة.

و تستأنف المملكة، بدءاً من اليوم، أداء مناسك العمرة تدريجياً في مكة المكرّمة بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية، حيث تستقبل وزارة الحج والعمرة أول فوج من المعتمرين والزوار صباح يوم غدٍ الأحد.

وكانت وزارة الحج، قد أعلنت في وقت سابق، عن صدور 108.041 تصريحاً لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق اعتمرنا 27 سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوم أمس.

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