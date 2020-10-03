300 وظيفة شاغرة بـ«الخدمات الطبية للقوات المسلحة»

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر أكثر من 300 وظيفة طبية وفنية شاغرة للرجال والنساء، وفق المسميميات التالية :
الوظائف الشاغرة:
- وظائف التمريض – أكثر من 300 وظيفة
- استشاري مسالك بولية
- استشاري طب الأطفال
- استشاري العناية المركزة
- استشاري الطب النفسي العام
- أخصائي نفسي
- أخصائي مكافحة العدوى
- أخصائي أول أطفال
- أخصائي – مركز زراعة الأعضاء
- نائب أول – قسم الكلى
- نائب – قسم الكلى
- تقني أول أشعة فوق الصوتية
- طبيب مقيم – الأورام – طب الأورام
- فني معالجة إشعاعية – فني علاج إشعاعي
- طبيب – قسم الأشعة / المسجل – قسم الأشعة
- أخصائي تعقيم -مستشفى الأمير منصور
- صيدلي استشاري -مستشفى الهدا / صيدلي استشاري
- أخصائي أول جراحة عامة – أخصائي أول جراح عام
- استشاري نساء و ولادة – استشاري امراض نساء و ولادة
أماكن العمل:
- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – الرياض
- مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض
- مستشفيات القوات المسلحة – الطائف
- مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية – الطائف
- مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية – الظهران
- مجمع الملك فهد الطبي العسكري – الظهران
- مستشفى القوات المسلحة – الجبيل
- مستشفى القوات المسلحة – الجنوب بخميس مشيط
- مدينة الملك فيصل العسكرية – خميس مشيط
- مستشفى الأمير منصور – الطائف
– وأشارت الخدمات الطبية للقوات المسلحة إلى أنه يمكن الإطلاع على المزيد من الوظائف والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).