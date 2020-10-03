300 وظيفة شاغرة بـ«الخدمات الطبية للقوات المسلحة»

99 «قُل بِفَضلِ اللَّهِ وَبِرَحمَتِهِ فَبِذلِكَ فَليَفرَحوا هُوَ خَيرٌ مِمّا يَجمَعونَ».. تلاوة للشيخ بندر بليلة من ...