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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

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300 وظيفة شاغرة بـ«الخدمات الطبية للقوات المسلحة»

300 وظيفة شاغرة بـ«الخدمات الطبية للقوات المسلحة»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر أكثر من 300 وظيفة طبية وفنية شاغرة للرجال والنساء، وفق المسميميات التالية :

الوظائف الشاغرة:

  • وظائف التمريض – أكثر من 300 وظيفة
  • استشاري مسالك بولية
  • استشاري طب الأطفال
  • استشاري العناية المركزة
  • استشاري الطب النفسي العام
  • أخصائي نفسي
  • أخصائي مكافحة العدوى
  • أخصائي أول أطفال
  • أخصائي – مركز زراعة الأعضاء
  • نائب أول – قسم الكلى
  • نائب – قسم الكلى
  • تقني أول أشعة فوق الصوتية
  • طبيب مقيم – الأورام – طب الأورام
  • فني معالجة إشعاعية – فني علاج إشعاعي
  • طبيب – قسم الأشعة / المسجل – قسم الأشعة
  • أخصائي تعقيم -مستشفى الأمير منصور
  • صيدلي استشاري -مستشفى الهدا / صيدلي استشاري
  • أخصائي أول جراحة عامة – أخصائي أول جراح عام
  • استشاري نساء و ولادة – استشاري امراض نساء و ولادة

 أماكن العمل:

  • مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – الرياض
  • مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض
  • مستشفيات القوات المسلحة – الطائف
  • مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية – الطائف
  • مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية – الظهران
  • مجمع الملك فهد الطبي العسكري – الظهران
  • مستشفى القوات المسلحة – الجبيل
  • مستشفى القوات المسلحة – الجنوب بخميس مشيط
  • مدينة الملك فيصل العسكرية – خميس مشيط
  • مستشفى الأمير منصور – الطائف

– وأشارت الخدمات الطبية للقوات المسلحة إلى أنه يمكن الإطلاع على المزيد من الوظائف والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).

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