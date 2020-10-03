تعرف على أبرز الاستعدادات لاستقبال المعتمرين بميقات السيل الكبير (فيديو)

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تحدث المشرف العام على ميقات السيل الكبير، أحمد الزايدي، عن أبرز الاستعدادات والتجهيزات المعدة لاستقبال المعتمرين بداية من يوم غدٍ الأحد.

وأوضح الزايدي، في مقابلة على قناة “الإخبارية” إن الدخول للميقات سيكون بعد التأكد من تصريح العمرة المستخرج عبر تطبيق اعتمرنا، وستكون هناك آلية لدخول المعتمرين إلى الميقات تراعي التباعد المكاني في كل مكان.

وتابع أنه تم تخصيص وتكليف فرق طوارئ وصيانة ونظافة وتعقيم تعمل على مدار الساعة على نظافة دورات المياه وتعقيمها وأماكن الوضوء والمسجد بعد كل صلاة.

وأشار المشرف العام على ميقات السيل الكبير، أحمد الزايدي إلى أنه تم تخصيص ما يقارب من 250 دورة مياه للرجال و200 للنساء، وسيجرى وضع جدولة لدخول دورات المياه، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة لتحقيق سلامة المعتمرين.