حكم نهائي بالسجن والإيقاف للمتطاول على الداعية «الحواشي»

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً نهائياً ، بسجن وإغلاق حساب داعية سعودي كان قد تطاول على الشيخ أحمد الحواشي عبر حسابه في «تويتر» واصفاً الحواشي بالمبتدع والجاهل محذراً من الافتتان به.

وقضت المحكمة على الداعية بالسجن 15 يوماً وإغلاق حسابه على «تويتر» لمدة عامين لإفتئاته على ولي الأمر دون مسوغ شرعي أو نظامي يخوله بالحكم على الأشخاص ولمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وبات الحكم قطعياً بعد رفض محكمة «الاستئناف» مبررات المتهم التي دفع بها ضد الحكم الأولي بأن ما حمله على الإساءة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدعياً أن الحواشي صاحب بدعة وضلال، محذراً من عدم الافتتان به حتى لا يغتر بأخطائه.