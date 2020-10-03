نشر بيانات خاصة لمعلمات على مواقع التواصل ..و «تعليم حائل» تحقق

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل؛ أنّها لم تنشر أي بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة، وذلك رداً على ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول نشر بيانات بعض المعلمات من منطقة حائل.

وأضافت الإدارة، أنها رصدت تداول تلك البيانات، واتَّضح أنها ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بُعد.

في سياق متصل، وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الموضوع، ومحاسبة المتسبّب فيه، ومنع تكرار ذلك مستقبلًا، كما تؤكّد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل على أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.