الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نشر بيانات خاصة لمعلمات على مواقع التواصل ..و «تعليم حائل» تحقق

نشر بيانات خاصة لمعلمات على مواقع التواصل ..و «تعليم حائل» تحقق
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل؛ أنّها لم تنشر أي بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة، وذلك رداً على ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول نشر بيانات بعض المعلمات من منطقة حائل.

وأضافت الإدارة، أنها رصدت تداول تلك البيانات، واتَّضح أنها ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بُعد.

في سياق متصل، وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الموضوع، ومحاسبة المتسبّب فيه، ومنع تكرار ذلك مستقبلًا، كما تؤكّد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل على أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.

مواد ذات صلة

إنقاذ مقيم انهارت عليه «صخور» في قناة لتصريف السيول بـ«حائل» (صور)

إنقاذ مقيم انهارت عليه «صخور» في قناة لتصريف السيول بـ«حائل» (صور)

«المياه الوطنية»: بدء ضخ المياه لمركز «الجحفة» بحائل.. يخدم 3900 نسمة

«المياه الوطنية»: بدء ضخ المياه لمركز «الجحفة» بحائل.. يخدم 3900 نسمة

جريمة مروعة.. العثور على فتاة متوفاة وعليها آثار دماء وإصابات داخل منزل شعبي بحائل

جريمة مروعة.. العثور على فتاة متوفاة وعليها آثار دماء وإصابات داخل منزل شعبي بحائل

توجيه من «التجارة» لأصحاب الإعلانات التجارية عبر وسائل التواصل

توجيه من «التجارة» لأصحاب الإعلانات التجارية عبر وسائل التواصل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة