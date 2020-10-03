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جوجل تعلن رسمياً عن هاتفيها «Pixel 5» و «Pixel 4a 5G»

جوجل تعلن رسمياً عن هاتفيها «Pixel 5» و «Pixel 4a 5G»
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة جوجل خلال حدث خاص عبر الإنترنت عن هاتفيها الجديدين “بكسل 4 إيه 5 جي” و”بكسل 5″ اللذين يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس، ومقاومة الماء، ويتضمنان الشحن اللاسلكي العكسي، وعمر بطارية أطول، وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى مثل مكبر صوت “Nest Audio” بسعر 100 دولار، ومشغل وسائط رقمية جديد “كروم كاست” وخدمة البث الجديدة للشركة “Google TV”، بسعر 49.99 دولاراً أمريكياً.

هاتف “Pixel 5”
يأتي هاتف “Pixel 5” بالمواصفات التقنية التالية:
1- شاشة من نوع OLED بقياس 6 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، بتحديث 90 هرتز.
2-ذاكرة عشوائية “رام” بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت
3-كاميرتان خلفيتان بدقتي 12 و16 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
4- بطارية بسعة 4080 ميللي أمبير/ساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واطًا عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C.
5- معالج كوالكوم “سناب دراجون 765جي” الداعم لشبكات الجيل الخامس.

ويتسم الهاتف ببطارية تدوم حتى 48 ساعة باستخدام Extreme Battery Saver، ويتوفر الهاتف بدءاً من 15 أكتوبر في الولايات المتحدة، بسعر يبدأ من 699 دولاراً أمريكياً.

هاتف “Pixel 4a 5G”
يأتي الهاتف تقريباً بنفس مواصفات “Pixel 5” لكن ببطارية أقل بسعة 3885 ميللي أمبير، ومعالج كوالكوم “سناب دراجون 730″، وذاكرة عشوائية أقل تصل سعتها 6 جيجابايت، لكن يمتاز الهاتف بوجود منفذ لسماعات الأذن.

وسيتوفر هاتف “Pixel 4a 5G ” في اليابان بدءاً من 15 أكتوبر بسعر 499 دولاراً أمريكياً، وسيتم طرحه في 8 دول أخرى في شهر نوفمبر المقبل.

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