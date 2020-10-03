انفجار جديد في إيران..وسقوط قتلى داخل مجمع صناعي

تواصل – وكالات:

أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، وقوع انفجار في مجمع صناعي بمدينة “شهر رضا” بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن متحدث الطوارئ في أصفهان عباس عابدي، قوله إن “الحادث وقع في مجمع رازي الصناعي”، ولم ترد معلومات عن أسباب الانفجار.

واوضح مدير إدارة الأزمات في أصفهان منصور شيشه فروش، أن “الانفجار والحريق أديا إلى مقتل أحد العمال”، مؤكداً أن عناصر الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق، وتعمل حالياً لإزالة أثاره.

وشهدت إيران سلسلة من الانفجارات والحوادث الغامضة، خلال الأسابيع الماضية، طالت منشآت نووية وعسكرية شملت ما لا يقل عن 25 انفجارا وحريقا في غضون ثلاثة أشهر.

كما شملت التفجيرات انفجار قاعدة “خجیر” للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو الماضي.

ووقع حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو، ما تسبب في أضرار كبيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.

إلى ذلك، وقع انفجار آخر في 10 يوليو الماضي في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة “بلانيت لابز Planet labs” حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.