الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

انفجار جديد في إيران..وسقوط قتلى داخل مجمع صناعي

انفجار جديد في إيران..وسقوط قتلى داخل مجمع صناعي
0

تواصل – وكالات:

أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، وقوع انفجار في مجمع صناعي بمدينة “شهر رضا” بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن متحدث الطوارئ في أصفهان عباس عابدي، قوله إن “الحادث وقع في مجمع رازي الصناعي”، ولم ترد معلومات عن أسباب الانفجار.

واوضح مدير إدارة الأزمات في أصفهان منصور شيشه فروش، أن “الانفجار والحريق أديا إلى مقتل أحد العمال”، مؤكداً أن عناصر الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق، وتعمل حالياً لإزالة أثاره.

وشهدت إيران سلسلة من الانفجارات والحوادث الغامضة، خلال الأسابيع الماضية، طالت منشآت نووية وعسكرية شملت ما لا يقل عن 25 انفجارا وحريقا في غضون ثلاثة أشهر.

كما شملت التفجيرات انفجار قاعدة “خجیر” للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو الماضي.

ووقع حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو، ما تسبب في أضرار كبيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.

إلى ذلك، وقع انفجار آخر في 10 يوليو الماضي في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة “بلانيت لابز Planet labs” حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.

مواد ذات صلة

المملكة تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتجاوزات «إيران» للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

المملكة تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتجاوزات «إيران» للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين

مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين

بالفيديو.. تفجير محكمة إيرانية أصدرت حكماً بإعدام المصارع «نافيد أفكاري»

بالفيديو.. تفجير محكمة إيرانية أصدرت حكماً بإعدام المصارع «نافيد أفكاري»

بينهم أطفال..قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا (فيديو)

بينهم أطفال..قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>