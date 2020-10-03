تعرف على خطة إرشاد وتوجيه المعتمرين مع بدء عودتهم إلى «بيت الله الحرام» غداً

تواصل – فريق التحرير:

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية على رفع جاهزية خدماتها التوجيهية والإرشادية الموجهة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وذلك بالتزامن مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين ابتداء من يوم غد الأحد، بمشيئة الله.

وترشد إدارة إجابة السائلين قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين، وتعمل على توعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين بالبيت العتيق عبر 19 موقعا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول.

كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار 24 ساعة.

كذلك يجيب برنامج (أرشدني) على أسئلة قاصدي المسجد الحرام من زائرين ومعتمرين، وتخصيص رقمين مجانيين للإجابة على المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت أو الجوال وهما (8001222400)،(8001222100).