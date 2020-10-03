الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعرف على خطة إرشاد وتوجيه المعتمرين مع بدء عودتهم إلى «بيت الله الحرام» غداً

تعرف على خطة إرشاد وتوجيه المعتمرين مع بدء عودتهم إلى «بيت الله الحرام» غداً
0

تواصل – فريق التحرير:

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية على رفع جاهزية خدماتها التوجيهية والإرشادية الموجهة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وذلك بالتزامن مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين ابتداء من يوم غد الأحد، بمشيئة الله.

وترشد إدارة إجابة السائلين قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين، وتعمل على توعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين بالبيت العتيق عبر 19 موقعا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول.

كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار 24 ساعة.

كذلك يجيب برنامج (أرشدني) على أسئلة قاصدي المسجد الحرام من زائرين ومعتمرين، وتخصيص رقمين مجانيين للإجابة على المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت أو الجوال وهما (8001222400)،(8001222100).

مواد ذات صلة

التوجيه والإرشاد بـ«شؤون الحرمين» ترفع جاهزيتها لاستقبال الزوار والمعتمرين

التوجيه والإرشاد بـ«شؤون الحرمين» ترفع جاهزيتها لاستقبال الزوار والمعتمرين

إمام الحرم المكي: مَن توكل على الله حق توكله ارتبط قلبه بالله (فيديو)

إمام الحرم المكي: مَن توكل على الله حق توكله ارتبط قلبه بالله (فيديو)

«وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيلِ وَالنَّهارِ».. تلاوة تخطف القلوب للشيخ بندر بليلة من الحرم المكي

«وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيلِ وَالنَّهارِ».. تلاوة تخطف القلوب للشيخ بندر بليلة من الحرم المكي

لجنة الأمن السيبراني بشؤون الحرمين تعقد اجتماعها الأول

لجنة الأمن السيبراني بشؤون الحرمين تعقد اجتماعها الأول

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>