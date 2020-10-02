توقعات “الأرصاد” لطقس السبت: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم السبت سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

فيما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشارت توقعات الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.