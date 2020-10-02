هل ارتداء “القفازات” يحمي من العدوى بفيروس كورونا؟.. خبراء يوضحون

تواصل – وكالات

مع تلاشي الإجراءات الصارمة التي تم فرضها حول العالم للحد من انتشار جائحة كورونا، ظهرت استفسارات عدة حول إجراءات الوقاية السليمة من الفيروس وعلى الفور يتبادر للأذهان التساؤل حول ارتداء القفازات عندما نكون بالخارج للحماية من الفيروس.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): “ارتداء القفازات خارج مؤسسات الرعاية الصحية، على سبيل المثال، عند استخدام عربة التسوق أو استخدام ماكينة الصراف الآلي، لن يحميك بالضرورة من الإصابة بكوفيد-19 وقد يؤدي إلى انتشار الجراثيم”بحسب “روسيا اليوم”.

وبدلا من ذلك، يوصي الخبراء بغسل اليدين بانتظام واستخدام معقم لليدين يحتوي على 60% كحول على الأقل.

وتضيف المراكز الأوروبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (ECDC): “لا توجد حاليا أدلة كافية للتوصية بالاستخدام المنتظم للقفازات كإجراء وقائي في سياق كوفيد-19 للناس في معظم المهن”.

وتابعت: “النفايات الناتجة عن القفازات التي تستخدم لمرة واحدة لا ينبغي تجاهلها، فبالنظر إلى عدد المرات التي يغير فيها اختصاصيو الرعاية الصحية ملابسهم في العمل، وبالتالي عدد المرات التي يحتاجون فيها إلى تغيير القفازات، فإننا سنلقي الكثير من القفازات”.