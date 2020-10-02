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شاهد.. المرور السري بالرياض يضبط عدة مركبات مخالفة للسرعة والسير بدون لوحات

شاهد.. المرور السري بالرياض يضبط عدة مركبات مخالفة للسرعة والسير بدون لوحات
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تواصل – فريق التحرير :

رصدت دوريات المرور السري في الرياض عدة مخالفات لمركبات مختلفة، وذلك خلال حملة ميدانية على الطرق.

وأظهر فيديو نشره سناب الداخلية الذي رافق الحملة، أنواع المخالفات التي تم رصدها والتي تنوعت ما بين سير مجموعة من المركبات بدون لوحات، وسيارة ترتكب مخالفتي المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة ووضع ملصقات على المركبة.

وشملت المخالفات التي رصدتها الحملة عددا من المركبات للسير بسرعات كبيرة ، بالإضافة إلى رصد مركبة تسير بدون لوحة أمامية وأخرى قامت بمخالفة تنظيمات السير على الطرق ولم تلتزم بحدود المسارات المحددة .

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