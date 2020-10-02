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دراسة تكشف عن طريقة للتخلص من «دهون البطن» دون اللجوء للرياضة

دراسة تكشف عن طريقة للتخلص من «دهون البطن» دون اللجوء للرياضة
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تواصل – وكالات

ذكرت دراسات طبية أن هناك طريقة لتقليل مستويات دهون البطن وذلك عبر تجنب تناول السكريات الغذائية، يساهم في التخلص من دهون البطن.

ووفقًا لدراسة أجريت مؤخراً، فإن تخفيض تناول الأطعمة التي تحتوي على الفركتوز مثل التمر والزبيب والتين والتفاح وعصائر الفاكهة الطازجة، يساهم في إزالة دهون البطن، بحسب مجلة “التحقيقات السريرية”.

ويتم هضم الفركتوز أحادي السكاريد في الكبد لإنتاج الغلوكوز والغليكوجين واللاكتات والأحماض الدهنية. حيث لاحظت الدراسة، أن استهلاك المزيد من الفركتوز يؤدي إلى صعوبة هضمه في الكبد وبالتالي يتحول إلى دهون في منطقة البطن.

وتقول دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، إن هنالك علاقة مباشرة بين زيادة استهلاك المشروبات المحلاة وزيادة الدهون في البطن.

تضمنت الدراسة ما مجموعه 1003 مشارك بمتوسط عمر 45 عاماً، خضعوا لفحص الأشعة المقطعية قبل وبعد التجربة لقياس مستويات الدهون في البطن.

وأظهرت النتائج بأن الأشخاص الذين لم يستهلكوا المشروبات المحلاة بالسكر، كانوا أقل عرضة لتراكم الدهون في منطقة البطن، مقارنة بالأشخاص الذين استهلكوا مشروبات محلاة بالسكر.

ولاحظ الباحثون كيف أن دهون البطن تؤثر على كيفية عمل هرموناتنا، ويعتقد أنها تلعب دورًا في أمراض القلب، وفق ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.

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