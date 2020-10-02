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توجيه الأمانات والبلديات بالاستعداد وتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر الأمطار والسيول

توجيه الأمانات والبلديات بالاستعداد وتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر الأمطار والسيول
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تواصل – واس :

وجه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتفعيل خطط الطوارئ والتأكد من جاهزيتها، وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الامطار والسيول في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة، واتخاذ جميع الاجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد معاليه على تسخير الإمكانيات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والقيام على تفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبٌارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم الأمطار وأثناء هطولها، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.

وتضمنت التوجيهات أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المطرية الغزيرة والسيول من خلال لجان الدفاع المدني بالمناطق، والرفع لأصحاب السمو أمراء المناطق رؤساء لجان الدفاع المدني بخطة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وتزويد أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمناطق بهذه الخطة، وفق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وكذلك تزويد الإدارة العامة للكوارث بوكالة الوزارة للشؤون الفنية بتقرير مفصل عن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار لهذا العام 1442 هـ.

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