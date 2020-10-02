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«حرس الحدود» يخلي 4 مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر بـ«رأس تنورة»

«حرس الحدود» يخلي 4 مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر بـ«رأس تنورة»
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تواصل – واس :

تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية ، من إخلاء أربعة مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر برأس تنورة .

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر الأكلبي، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارى ( 944 ) عن نشوب حريق في قارب في عرض البحر .

وأوضح أنه بمباشرة البلاغ تم اخلاء ركاب القارب ، وهم أربعة مواطنين أحدهم حالته حرجة ، وقامت إحدى الدوريات بقطر القارب إلى رصيف الوحدات البحرية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات ، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم.

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