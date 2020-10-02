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“الملكية الفكرية”: إلزام قناة تلفزيونية بدفع مليون ريال بسبب انتهاك حقوق الملكية لبرنامج

“الملكية الفكرية”: إلزام قناة تلفزيونية بدفع مليون ريال بسبب انتهاك حقوق الملكية لبرنامج
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن انتهاك الملكية الفكرية تسبب في دفع قناة تلفزيونية تعويضًا إلى شركة إنتاج، بسبب برنامج تلفزيوني.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في موقع “تويتر”، قيام القناة التلفزيونية بعرض برنامج تملكه شركة الإنتاج دون إذن كتابي أو موافقة منها.

وأشارت إلى أن القناة دفعت 900 ألف ريال كتعويض لشركة الإنتاج، إضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف ريال، وإلزام القناة بإزالة وحذف البرنامج التلفزيوني.

وشددت الهيئة أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الفنية والأدبية من صاحب الحق، يجنب العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

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