«الربيعة» يحذر مصابي «كورونا»: لا تأخذ توجيهات من تجربة غيرك لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:
حذر وزير الصحة ، الدكتور توفيق الربيعة ، المصابين بفيروس “كورونا” ، من أخذ أي نصائح أو توجيهات من تجارب الآخرين ، مشيراً إلى أن شدّة الفيروس تختلف من شخص لآخر.
وقال الوزير موجهاً حديثه للمصابين بالفيروس : “إن الكل يريد لك الخير ولكن حالتك غير”، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.”
وأكد على ضرورة التواصل مع الفرق الحية المختصة في مركز (937) لاستقاء المعلومات الصحية الصحيحة .
وبين الربيعة ، أن هذه الفرق تعمل على مدار اليوم لتوفير الخدمات الصحية للجميع.
الكلّ يريد لك الخير، لكن#حالتك_غير!
من أعماق قلبي، أسأل الله الشفاء العاجل لكلّ مُصاب، وأنوّه على عدم أخذ التوجيهات من تجربة غيرك، لأن شدّة فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر.
الزملاء في (937) يعملون طوال اليوم لتوفير الخدمات والمعلومات الصحيّة لكم، فلا تتردّدوا بالتواصل معهم.pic.twitter.com/vV1qk5kFhP
— توفيق الربيعة (@tfrabiah)October 2, 2020