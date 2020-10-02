«الربيعة» يحذر مصابي «كورونا»: لا تأخذ توجيهات من تجربة غيرك لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

حذر وزير الصحة ، الدكتور توفيق الربيعة ، المصابين بفيروس “كورونا” ، من أخذ أي نصائح أو توجيهات من تجارب الآخرين ، مشيراً إلى أن شدّة الفيروس تختلف من شخص لآخر.

وقال الوزير موجهاً حديثه للمصابين بالفيروس : “إن الكل يريد لك الخير ولكن حالتك غير”، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.”

وأكد على ضرورة التواصل مع الفرق الحية المختصة في مركز (937) لاستقاء المعلومات الصحية الصحيحة .

وبين الربيعة ، أن هذه الفرق تعمل على مدار اليوم لتوفير الخدمات الصحية للجميع.