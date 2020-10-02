الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الربيعة» يحذر مصابي «كورونا»: لا تأخذ توجيهات من تجربة غيرك لهذا السبب

«الربيعة» يحذر مصابي «كورونا»: لا تأخذ توجيهات من تجربة غيرك لهذا السبب
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر وزير الصحة ، الدكتور توفيق الربيعة ، المصابين بفيروس “كورونا” ، من أخذ أي نصائح أو توجيهات من تجارب الآخرين ، مشيراً إلى أن شدّة الفيروس تختلف من شخص لآخر.

وقال الوزير موجهاً حديثه للمصابين بالفيروس : “إن الكل يريد لك الخير ولكن حالتك غير”، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.”

وأكد على ضرورة التواصل مع الفرق الحية المختصة في مركز (937) لاستقاء المعلومات الصحية الصحيحة .

وبين الربيعة ، أن هذه الفرق تعمل على مدار اليوم لتوفير الخدمات الصحية للجميع.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 481 إصابة جديدة و602 حالة تعافي و29 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 481 إصابة جديدة و602 حالة تعافي و29 وفاة

تمديد صلاحية فحص كورونا للقادمين للمملكة إلى 72 ساعة

تمديد صلاحية فحص كورونا للقادمين للمملكة إلى 72 ساعة

إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بفيروس كورونا

إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بفيروس كورونا

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 492 إصابة جديدة و592 حالة تعافي و26 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 492 إصابة جديدة و592 حالة تعافي و26 وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>