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تمديد صلاحية فحص كورونا للقادمين للمملكة إلى 72 ساعة

تمديد صلاحية فحص كورونا للقادمين للمملكة إلى 72 ساعة
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت هيئة الطيران المدني ، أمس الخميس ، على كافة الجهات الحكومية وشركات الطيران الوطنية والأجنبية ووكلاءها، وشركات المناولة الأرضية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، بتطبيق تمديد فترة تقديم وثيقة فحص نتيجة فيروس كورونا السلبية إلى 72 ساعة قبل دخول المملكة.

ويأتي القرار الذي تم تعميمه من هيئة الطيران المدني ، بعد توجيه من وكيل وزارة الصحة للصحة العامة المتضمن الإشارة إلى تنفيذ ما جاء في الأمر السامي رقم 7783 بتاريخ 11 صفر الجاري، القاضي بتمديد فترة تقديم وثيقة رسمية من جهة معتمدة لفحص (PCR) سلبي إلى 72 ساعة قبل دخول المملكة لجميع القادمين من غير السعوديين، والأطفال دون 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دولة القدوم في فحص الأطفال.

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