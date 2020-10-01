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وزير المالية: إعفاء التوريدات العقارية من القيمة المضافة يستهدف التخفيف عن أبناء الوطن

وزير المالية: إعفاء التوريدات العقارية من القيمة المضافة يستهدف التخفيف عن أبناء الوطن
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد عبدالله الجدعان، اليوم الجمعة، أنه صدر أمر ملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية.

وقال الجدعان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من إجمالي قيمة العقار وقت البيع”.

وأضاف: “يهدف الأمر الملكي الكريم إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري”.

وختم وزير المالية محمد الجدعان بقوله “يأتي هذا الأمر الملكي الكريم امتدادًا للجهود الحكومية المتواصلة من خلال اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- بدراسة احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والعمل على كل ما يساهم في خدمة أبناء وبنات الوطن”.

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