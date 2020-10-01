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الشؤون الإسلامية تنظم برنامج «انتماء» الدعوي بجوامع ومساجد رفحاء

الشؤون الإسلامية تنظم برنامج «انتماء» الدعوي بجوامع ومساجد رفحاء
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تواصل – واس:

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الأسبوع الجاري ولمدة خمسة أيام متتالية من الأحد إلى الخميس برنامج “انتماء” الدعوي، في عدد من المساجد والجوامع بمحافظة رفحاء، حيث شمل البرنامج 6 محاضرات دعوية مختلفة موجهة لجميع فئات المجتمع.

وتناولت المحاضرات عدة موضوعات منها، نعمة الأمن والاستقرار، وحقوق ولاة الأمر، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، ومنهج السلف في وجوب لزوم الجماعة والتحذير من التفرق.

وتهدف المحاضرات إلى ترسيخ قيم اللحمة الوطنية والانتماء وتعزيز المواطنة الصالحة في المجتمع، وبيان مكانة المملكة في خدمة الإسلام.

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