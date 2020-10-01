الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمانة تبوك تنفذ 1791 جولة رقابية في أسبوع

أمانة تبوك تنفذ 1791 جولة رقابية في أسبوع
0

تواصل – واس:

نفذت أمانة منطقة تبوك في جميع مدن ومحافظات المنطقة 1791 جولة رقابية على الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات خلال الأسبوع الجاري، إضافة إلى الجولات الدائمة للإصحاح البيئي، وذلك للتصدي لفيروس كورونا الجديد، من خلال تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مدار الـ 24 ساعة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المستهلك.

وقامت بإنذار 451 محلا تجارياً غير متقيد بأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومخالفة 251 محلاً تجارياً آخر، كما قامت الجهات المعنية في الأمانة برفع مايزيد عن 6917 من النفايات ، بالإضافة إلى تعقيم مايزيد عن ألف موقع.

وشّددت الأمانة على مواصلة تنفيذ هذه الحملات المستمرة في إطار مجهودات الدولة المشتركة من قبل مختلف القطاعات الحكومية، للحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مركزة على ضرورة نظافة وتعقيم المحال، والنظافة الشخصية والتعقيم للعاملين والتأكد من توفر الشهادات الصحية ولبس الكمامات والقفازات.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

مواد ذات صلة

أمانة الشرقية تُنفذ 758 جولة على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تُنفذ 758 جولة على الأسواق والمراكز التجارية

إغلاق 7 محلات ومصادرة 110 كجم أطعمة غير صالحة في تبوك

إغلاق 7 محلات ومصادرة 110 كجم أطعمة غير صالحة في تبوك

«أمانة تبوك»: إنذار ومخالفة 746 منشأة خلال أيام عيد الأضحى لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية

«أمانة تبوك»: إنذار ومخالفة 746 منشأة خلال أيام عيد الأضحى لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية

جولات رقابية من «نزاهة» على الجهات الحكومية بسبب «كورونا»

جولات رقابية من «نزاهة» على الجهات الحكومية بسبب «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة