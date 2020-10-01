الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بنك التنمية الاجتماعية يدشن مبادرة «90 منتجاً بأيد سعودية»

بنك التنمية الاجتماعية يدشن مبادرة «90 منتجاً بأيد سعودية»
0

تواصل –  واس:

دشن بنك التنمية الاجتماعية اليوم بمدينة الرياض مبادرته التنموية “90 منتجاً بأيدٍ سعودية” لدعم وتحفيز المشروعات الصغيرة من الأسر المنتجة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الـ90 بمنتجات مهنية وحرفية متميزة، أنتجت وصنعت بأيادٍ سعودية وتستمر لمدة 3 أيام.

و قام الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد بجولة اطلع من خلالها على جهود مشاركات الأسر المنتجة، ولقاء عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة المشاركة في هذه المبادرة، والتي تنوعت ما بين أشغال حرفية ويدوية، ومنتجات غذائية، وملابس وحقائب وتصميم وطباعة وصناعة الإكسسوارات.

أعقب ذلك توقيع عدد (13) اتفاقية مع شركاء التمويل متناهي الصغر من مختلف مناطق المملكة، بهدف تقديم قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة المشاريع متناهية الصغر، وبناء القدرات والتدريب، فضلاً عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.

وأوضح الراشد أن البنك حرص من خلال إقامته لفعالية “90منتجاً بأيدٍ سعودية” المساهمة بمشاركة يوم الوطن الـ90 من خلال تمكين ودعم الأسر المنتجة، وتسخير الإمكانات وتشجيعهم من خلال تذليل العقبات التي قد تواجههم في سيرهم للوصول بالمنتج المحلي للمنافسة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور البنك وشركائه في سعيهم لتحقيق أهداف اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة، التي تشتمل على تعريف مشاريع الأسر المنتجة وتسويق منتجاتهم، وخدماتهم.

وبين الراشد أن البنك سيقدم دعمه الكامل للأسر المنتجة والتي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصاً تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.

يذكر أن البنك قد أصدار الدليل الإجرائي للأسر المنتجة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المنصوص عليها في لائحة الأسر المنتجة، وكذلك صدرت عدد من الدعائم التشريعية لتعزيز أعمال الأسر المنتجة، كما أطلقت خدمة إصدار شهادات تسجيل الأسر المنتجة من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة لتحويل تلك الأسر إلى كيانات اقتصادية معرّفة لتعزيز موثوقية منتجاتها وتسهيل تقبلها في السوق، إذ بلغ عدد الأسر المنتجة الحاصلة على الترخيص 12 ألفاً حتى الآن.

يشار إلى أن برامج البنك الموجهة للأسر المنتجة أسهمت حتى الوقت الحالي 2020 م في دعم وتمويل أكثر من 85 ألف أسرة منتجة بقيمة فاقت 1.2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في مختلف مناطق المملكة.

مواد ذات صلة

بنك التنمية الاجتماعية يدعم 85 ألف أسرة منتجة بـ 1.2 مليار ريال

بنك التنمية الاجتماعية يدعم 85 ألف أسرة منتجة بـ 1.2 مليار ريال

بنك «التنمية الاجتماعية» يوضح شرطاً مهماً للحصول على «قرض الترميم»

بنك «التنمية الاجتماعية» يوضح شرطاً مهماً للحصول على «قرض الترميم»

«بنك التنمية الاجتماعية» يكشف عن حجم تمويل المنشآت الصحية.. 160 مليون في 6 أشهر

«بنك التنمية الاجتماعية» يكشف عن حجم تمويل المنشآت الصحية.. 160 مليون في 6 أشهر

بنك التنمية الاجتماعية يحدد ضوابط الاقتراض والكفالة لغير الموظفين

بنك التنمية الاجتماعية يحدد ضوابط الاقتراض والكفالة لغير الموظفين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة