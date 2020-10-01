الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الرياض.. التشهير بمواطن تستر على مقيم مقابل 1500 ريال شهرياً

الرياض.. التشهير بمواطن تستر على مقيم مقابل 1500 ريال شهرياً
0

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمواطن تستر على مقيم من جنسية هندية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة المنظفات بمدينة الرياض تحت اسم مؤسسته التجارية مقابل 1500 ريال شهرياً يدفعها العامل المقيم للمواطن.

ونشرت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض والمتضمن غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة تستر على المقيم حيث أظهرت نتائج التحقيقات مزاولته للنشاط التجاري من خلال المتاجرة في أدوات التنظيف (شامبوهات، صابونات، وغيرها) والعمل لحسابه الخاص تحت مؤسسة صاحب عمله.

Image

مواد ذات صلة

«متحدث التجارة»: 15 ألف سجل تجاري لنشاط القهوة بالمملكة.. والرياض تتصدر

«متحدث التجارة»: 15 ألف سجل تجاري لنشاط القهوة بالمملكة.. والرياض تتصدر

الرياض.. الإطاحة بمواطن روج 10 آلاف قرص دواء خاضعة لتنظيم التداول الطبي

الرياض.. الإطاحة بمواطن روج 10 آلاف قرص دواء خاضعة لتنظيم التداول الطبي

مكة.. الغرامة والتشهير بفرع شركة مطاعم لحيازتها منتجات غذائية فاسدة

مكة.. الغرامة والتشهير بفرع شركة مطاعم لحيازتها منتجات غذائية فاسدة

الغرامة والتشهير بشركة أغذية شهيرة لعرضها منتجات غير صالحة للاستهلاك

الغرامة والتشهير بشركة أغذية شهيرة لعرضها منتجات غير صالحة للاستهلاك

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>