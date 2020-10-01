«المرور» تحدد 5 أماكن ممنوع الوقوف بها

تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، الأماكن التي يُحظر على قائدي المركبات الوقوف بها، حتى لا يتعرضوا للغرامة.

وقالت إدارة المرور، في إنفوجرافيك توعوي عبر “تويتر”: “تجنُّب الوقوف في الأماكن الممنوعة دليل وعيك بتعليمات السير”.

وحددت الإدارة العامة للمرور، الأماكن الممنوع الوقوف بها كالتالي:

• كل المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف.

• عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق.

• على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء.

• على بعد أقل من 20 متر من جسر أو نفق.

• الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.