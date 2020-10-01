«المرور» تحدد 5 أماكن ممنوع الوقوف بها

تواصل – فريق التحرير:
حددت الإدارة العامة للمرور، الأماكن التي يُحظر على قائدي المركبات الوقوف بها، حتى لا يتعرضوا للغرامة.
وقالت إدارة المرور، في إنفوجرافيك توعوي عبر “تويتر”: “تجنُّب الوقوف في الأماكن الممنوعة دليل وعيك بتعليمات السير”.
وحددت الإدارة العامة للمرور، الأماكن الممنوع الوقوف بها كالتالي:
• كل المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف.
• عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق.
• على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء.
• على بعد أقل من 20 متر من جسر أو نفق.
• الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.