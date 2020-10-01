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«النقل» تفتتح استكمال الطريق الدائري بالأحساء

«النقل» تفتتح استكمال الطريق الدائري بالأحساء
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تواصل –  واس:

افتتحت وزارة النقل استكمال الطريق الدائري بالأحساء (الضلع الشمالي الغربي) أمام الحركة المرورية، وذلك بطول (29) كيلومتراً، الذي يشمل تنفيذ عدد (3) تقاطعات، أحدها التقاطع رقم (18) الذي يربط الطريق الدائري بسوق المواشي، والتقاطع رقم (17) الذي يربط المدينة الصناعية بالأحساء، بالإضافة إلى تقاطع رقم (14) الذي يمثل تقاطع الطريق الدائري مع طريق الظهران – الأحساء، ويشمل تنفيذ عدد (3) جسور خرسانية لعبور الطريق أعلى خط السكك الحديدية، كما نُفذ ازدواج الطريق بعدد (3) حارات مرورية لكل اتجاه وأكتاف داخلية وخارجية.

وأكد معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي حرص الوزارة على إنجاز جميع مشروعات التنمية التي تهدف لخدمة أهالي المنطقة، مؤكدًا استمرار الوزارة في إنجاز المشروعات كافة وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، وذلك للإسهام في تعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق.

يذكر أن الطريق المشار إليه ضمن أعمال مشروع المجموعة العاشرة بالمنطقة الشرقية، الذي يشمل كذلك تنفيذ تقاطع مدخل قرية الوزية بالأحساء، بالإضافة إلى تنفيذ استكمال ازدواج طريق الهفوف – العقير بطول (44) كيلومتراً.

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