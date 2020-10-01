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«الغذاء والدواء» توجه نصائح مهمة عند شراء المنتجات والأغذية عبر الإنترنت

«الغذاء والدواء» توجه نصائح مهمة عند شراء المنتجات والأغذية عبر الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أهمية الحرص عند شراء المنتجات والمواد الغذائية عبر الإنترنت.

وأوضحت “الغذاء والدواء” في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في “تويتر”، أنه عند الاستيراد الشخصي أو شراء الأغذية عبر الإنترنت يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي:

– احتمال تغير بعض صفات المواد الغذائية لتذبذب دراجة الحرارة أثناء التنقل أو التخزين.

– يجب ألا يحتوي الغذاء على مواد مضافة غير مسموح بها أو محظورة في الأغذية .

– يجب ألا تكون المواد الغذائية من المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما.

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