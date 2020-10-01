هطول أمطار غزيرة على عسفان والجموم بمنطقة مكة (فيديو)

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقاطع فيديو وثقت من خلالها هطول أمطار غزيرة على مركز عسفان ومحافظة الجموم، مساء اليوم الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية خاصة من منطقة نجران، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.