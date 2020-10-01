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رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يبحث سبل التعاون مع السفير الأسترالي

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يبحث سبل التعاون مع السفير الأسترالي
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تواصل – واس:

عقد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، اجتماعاً اليوم -عبر الاتصال المرئي- بسفير أستراليا لدى المملكة رضوان جدوت. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح معاليه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بحكم رئاستها لدول مجموعة العشرين للعام 2020م، حرصت على تبني دول مجموعة العشرين عدداً من المبادرات الرائدة لتعزيز جهود المجتمع الدولي في محاربة الفاسدين، واستعادة الأموال العامة المسروقة وإعادتها إلى بلد المنشأ.

من جهته رحب السفير الأسترالي بجهود المملكة في مكافحة الفساد، والشفافية التي تنتهجها المملكة في نشر قضايا الفساد، متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهة المعنية بمكافحة الفساد بأستراليا.

ووجه السفير دعوة لمعالي رئيس الهيئة لزيارة أستراليا لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، مبدياً استعداده لدعم جهود الشراكة في مكافحة الفساد بين البلدين.

يذكر، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التحضير للاجتماع الوزاري -الأول من نوعه- لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الذي سيعقد برئاسة المملكة بتاريخ 22 أكتوبر 2020.

حضر الاجتماع مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي رئيس مجموعة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل.

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