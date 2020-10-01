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لجنة الأمن السيبراني بشؤون الحرمين تعقد اجتماعها الأول

لجنة الأمن السيبراني بشؤون الحرمين تعقد اجتماعها الأول
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تواصل – واس:

عقدت لجنة الأمن السيبراني برئاسة شؤون الحرمين اليوم الخميس، اجتماعها الأول لمناقشة سبل تعزيز وسائل الأمن السيبراني في منظومة العمل بالرئاسة والرفع من درجة وعي منسوبيها بمخاطر الاختراقات الالكترونية وكيفية الحماية منها.

وجرى خلال الاجتماع الذي رأسه وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد الحميدي، استعراض أهمية الأمن السيبراني في منظومة خدمات الرئاسة وضرورة تطبيق الضوابط الاساسية الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونشر التوعية اللازمة حول تطبيق سياسات أمن المعلومات.

فيما تناول مدير عام الإدارة العامة للأمن السيبراني المهندس رائد بن محمد المطرفي، مستوى الالتزام بالضوابط الاساسية للأمن السيبراني ومدى تطبيقها وأهم التحديات التي تواجه الرئاسة في تطبيق الضوابط.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي تساعد في تطبيق الضوابط السيبرانية بالحرمين الشريفين تعظيماً وترسيخاً لقدسيتهما وشرحاً للآداب المتعلقة بهما.

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