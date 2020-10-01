الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«متحدث التجارة»: 15 ألف سجل تجاري لنشاط القهوة بالمملكة.. والرياض تتصدر

«متحدث التجارة»: 15 ألف سجل تجاري لنشاط القهوة بالمملكة.. والرياض تتصدر
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أكثر من 15 ألف سجل تجاري لنشاط القهوة توجه حاليا، في كافة مناطق المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقهوة.

وتصدرت الرياض السجلات التجارية لنشاط القهوة بـ 4156 سجلا تجاريا، بعدها مكة المكرمة بـ 3241 سجلا تجاريا، ثم الشرقية بـ 2332 سجلا تجاريا، ثم عسير بـ 1146، والمدينة المنورة 1075.

وجاء ترتيب المناطق حسب السجلات التجارية لنشاط القهوة كالتالي:

1- الرياض
2- مكة المكرمة
3- الشرقية
4- عسير
5- المدينة المنورة
6- القصيم
7- جازان
8- تبوك
9- حائل
10- نجران
11- الجوف
12- الباحة
13- الحدود الشمالية

 

 

مواد ذات صلة

مكة.. الغرامة والتشهير بفرع شركة مطاعم لحيازتها منتجات غذائية فاسدة

مكة.. الغرامة والتشهير بفرع شركة مطاعم لحيازتها منتجات غذائية فاسدة

الغرامة والتشهير بشركة أغذية شهيرة لعرضها منتجات غير صالحة للاستهلاك

الغرامة والتشهير بشركة أغذية شهيرة لعرضها منتجات غير صالحة للاستهلاك

«التجارة» تحدد مزايا تطبيق «تخفيضات» وطريقة التحميل

«التجارة» تحدد مزايا تطبيق «تخفيضات» وطريقة التحميل

«متحدث التجارة» يوضح.. متى تكون تخفيضات المحلات والمتاجر الإلكترونية نظامية؟

«متحدث التجارة» يوضح.. متى تكون تخفيضات المحلات والمتاجر الإلكترونية نظامية؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>