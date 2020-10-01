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توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية خاصة من منطقة نجران، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل الأحساء 40 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، بينما تسجل أبها 16 درجة مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.

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