الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«النيابة» توضح عقوبة امتناع الوالدين عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الولاية

«النيابة» توضح عقوبة امتناع الوالدين عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الولاية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تمتد لصالح المحكوم لهم بأحكام صادرة في شأن الحضانة أو الولاية أو الزيارة لحالات الامتناع أو المقاومة أو التعطيل من الوالدين -أو غيرهما- للتنفيذ لهذه الأحكام.

وأشارت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر، إلى أن ذلك يأتي تعزيزاً للحقوق الأسرية ورعاية للضمانات المكفولة للطفل ومن في حكمه.

وأوضحت النيابة العامة، أن كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر.

Image

مواد ذات صلة

«النيابة»: تبديد «المدين» للأموال بعمل احتيالي جريمة تستوجب السجن 15 عاماً

«النيابة»: تبديد «المدين» للأموال بعمل احتيالي جريمة تستوجب السجن 15 عاماً

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين..إطلاق سراح 13 سجيناً بالقصيم

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين..إطلاق سراح 13 سجيناً بالقصيم

أتلفوا 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق «جدة – جازان».. ضبط 3 مواطنين وإحالتهم للنيابة

أتلفوا 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق «جدة – جازان».. ضبط 3 مواطنين وإحالتهم للنيابة

«النيابة» تحذر من إهانة علم المملكة والدول الصديقة.. سجن وغرامة مالية

«النيابة» تحذر من إهانة علم المملكة والدول الصديقة.. سجن وغرامة مالية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>