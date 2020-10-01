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من بينها الحاجة لكوادر طبية.. «حقوق الإنسان» ترصد عدة ملاحظات بمجمعات الصحة النفسية

من بينها الحاجة لكوادر طبية.. «حقوق الإنسان» ترصد عدة ملاحظات بمجمعات الصحة النفسية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت هيئة حقوق الإنسان أن الفرق الرقابية للهيئة رصدت خلال زيارتها التفقدية ‏لمختلف مجمعات الصحة النفسية بمناطق المملكة، عدة ملاحظات لا تتفق مع ‏الاشتراطات الصحية التي يجب أن تتوفر لهذه المجمعات.‏

وأوضحت في بيان لها ، أن الملاحظات شملت تفاوت الوضع العام لمباني المجمعات، وعدم مناسبة ‏مستوى النظافة والصيانة في بعضها، وما هو متصل بتجهيزاتها، وحاجتها ‏إلى كوادر طبية متخصصة.‏

واطلعت الهيئة على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية للمستفيدين، والوقوف ‏على أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية للمجمعات، ومعرفة الأنظمة الغذائية ‏المتخصصة، ومدى مناسبتة الوجبات المقدمة.‏

وأكدت الهيئة أنها ستعمل مع جهات الاختصاص على معالجة جوانب ‏القصور المرصودة.‏

 

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