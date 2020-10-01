من بينها الحاجة لكوادر طبية.. «حقوق الإنسان» ترصد عدة ملاحظات بمجمعات الصحة النفسية

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت هيئة حقوق الإنسان أن الفرق الرقابية للهيئة رصدت خلال زيارتها التفقدية لمختلف مجمعات الصحة النفسية بمناطق المملكة، عدة ملاحظات لا تتفق مع الاشتراطات الصحية التي يجب أن تتوفر لهذه المجمعات.
وأوضحت في بيان لها ، أن الملاحظات شملت تفاوت الوضع العام لمباني المجمعات، وعدم مناسبة مستوى النظافة والصيانة في بعضها، وما هو متصل بتجهيزاتها، وحاجتها إلى كوادر طبية متخصصة.
واطلعت الهيئة على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية للمستفيدين، والوقوف على أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية للمجمعات، ومعرفة الأنظمة الغذائية المتخصصة، ومدى مناسبتة الوجبات المقدمة.
وأكدت الهيئة أنها ستعمل مع جهات الاختصاص على معالجة جوانب القصور المرصودة.