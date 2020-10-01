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«نزار باهبري» يوضح سبب تأخر علاجه من «كورونا».. ويقدم نصيحة مهمة

«نزار باهبري» يوضح سبب تأخر علاجه من «كورونا».. ويقدم نصيحة مهمة
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، أن سبب تأخر علاجه من فيروس كورونا، الذي أصيب به منذ أسابيع، بأنه توقع أنه مصاب بفيروس آخر.

وقال باهبري، عبر تغريدة على حسابه في تويتر: “عند إصابتي بكورونا تأخر العلاج؛ لأني كنت أعتقد أنه فيروس غير كورونا، ولم أشعر بأي أعراض غير ارتفاع درجة الحرارة لمده ٤ أيام، ولا أعراض أخرى، وهذا ما أخر التشخيص والعلاج”.

وأكد الدكتور باهبري، أن كل حالة تختلف عن الأخرى ناصحًا بأن أفضل طريقة للحسم بدلًا من الشك هو الذهاب لعمل المسحة، موضحا بأن حالات كورونا تختلف من شخص لآخر، وأن المسحة هي الوحيدة التي تحسم الإصابة من عدمها بفيروس كورونا.

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