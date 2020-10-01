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«مؤسسة الحبوب» تبدأ صرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

«مؤسسة الحبوب» تبدأ صرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
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تواصل – فريق التحرير :

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الالكتروني والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة واغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

و قد بلغ اجمالي ما تم ايداعه لهذه الدفعة مبلغ (49,675,040.30) ريال بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (161) مزارع, وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (362,518,189.83) ريال لعدد (1,321) مزارع بكمية (311,692) طن ، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19/8/1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياَ.

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