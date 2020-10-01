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الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد

الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد
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تواصل – واس:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ومواساتهما، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله -، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت لسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز والوفد المرافق الذي يضم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم في المطار الأميري، داعين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.

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